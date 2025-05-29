تعليق ياسر إبراهيم على تتويج الأهلي بالدوري وكواليس هدف صن داونز

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر ياسر إبراهيم نجم النادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري المصري، وذلك للمرة الـ45 في تاريخ المارد الأحمر.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: " لما خرجنا من صنداونز بعد هدف التعادل ده مكنتش بنام, فضلت 3 ايام بكلم نفسي ومقدرتش اتخطي الأمر خالص خالص غير دلوقتي".

وعن تتويج الأهلي بالدوري قال: "دائمًا نلعب لآخر دقيقة، وفي آخر 6 مباريات هدفنا تحقيق الانتصارات".

وواصل: "بعدها عملت على نفسي، وحققنا الفوز في المباريات، والأمر كان أصعب من مباراة للأخرى".

واختتم مدافع الأهلي حديثه قائلًا: "هدف صن داونز كان قدر، ولكنني أشعر بالرضا عن نفسي بعد مشاهدة المباراة مرة أخرى".