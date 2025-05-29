كتب - يوسف محمد:

تمكن النادي الأهلي، من حصد لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره فاركو أمس، ليحسم اللقب لصالحه بشكل رسمي.

وحقق المارد الأحمر أمس، الفوز على حساب نظيره فاركو بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وأحرز أهداف النادي الأهلي في اللقاء كلا من، وسام أبو علي 4 أهداف، هدف وحيد لكلا من حسين الشحات وأمامك عاشور.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، بعدما تفوق على منافسه بيراميدز، حيث احتل المارد الأحمر المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 58 نقطة، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 56 نقطة.

ومن أبرز اللقطات التي شهدتها مباراة الأهلي وفاركو، هو تواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي، على منصة التتويج ورفع لقب درع الدوري برفقة محمد الشناوي قائد الفريق، بالإضافة إلى بكاء أكرم توفيق لاعب الفريق عقب نهاية المباراة.

كما حرصت جماهير النادي الأهلي، على رفع لافتة تحمل صورة إمام عاشور نجم الأهلي وابنته.

ورفع الأهلي عدد ألقابه في بطولة الدوري المصري إلى اللقب رقم 45 في تاريخه، ليوسع الفارق مع أقرب منافسيه نادي الزمالك صاحب المركز الثاني إلى 31 لقبا، حيث يمتلك الفارس الأبيض 14 لقبا للدوري.

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