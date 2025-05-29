"الأصعب في التاريخ".. تعليق قوي من عضو مجلس إدارة الأهلي بعد الفوز بالدوري
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كتب - يوسف محمد:
يرى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن فوز الفريق بالدوري المصري خلال الموسم الحالي 2024-2025، يعد هو الأصعب في التاريخ الحديث للنادي.
وتمكن الأهلي من حصد لقب الدوري المصري لصالحه خلال الموسم الحالي 2024-2025، بعدما تمكن من الفوز على حساب نظيره فاركو أمس، بسداسية نظيفة.
وكتب الدماطي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بفصل ربنا وكرمه بنختم النهاردة الموسم الثامن لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب، 8 مواسم من خلال فترتين متتاليتين قدرنا نحصد خلالهم كرويا 22 لقب متنوع، بالإضافة إلى 3 برونزيات في كأس العالم ومشاركة أولى في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد".
وأضاف: "اللي حصلي أنا شخصيا علي مدار ال 8 سنين، ده فضل ونعمة كبيرة جدًا من عند ربنا و توفيق عمري ما كنت أحلم به".
وتابع: "ختامها مسك النهاردة بدوري يمكن هو الأصعب للأهلي في تاريخه الحديث ، و بطولة حطت عليا شخصيا ضغط عصبي ربنا وحده اعلم أنا كنت بحس بيه".
وأكمل: "إلى جمهور الأهلي العظيم أفرحوا، خليكم فخورين بفريقكم ، يمكن كل الأحداث اللي حصلت عشان نحس بطعم الدوري اللي كنا بطلنا نحتفل لما بنكسبه".
واختتم الدماطي تصريحاته: "نطير إلى كأس العالم إن شاء الله، بكل الفخر والاعتزاز باسم أعظم نادي في الكون النادي الأهلي وشكرا لكم جميعا".
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