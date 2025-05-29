5 صور لرد فعل لاعبي بيراميدز بعد احتفالهم بالدوري

كتب- محمد عبدالهادي:

قام عدد من لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بنشر فيديو موحد لاحتفالهم بالفوز بالدوري، رغم تسلم النادي الأهلي الدرع عقب فوزه هو الأخر على فاركو.

وشهدت مباريات اليوم الأربعاء، فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-1، وفوز الأهلي على فاركو بنتيجة 6-0.

ونشر لاعبو فريق براميدز عبر حسابهم بمنصة التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو واحتفالهم ببطولة الدوري وكتبوا عليه تعليق "أبطال الدوري".

وقام اللاعب يوسف أوباما بنشر الفيديو، وعبدالرحمن مجدي وقطة، بينما نشر دودو الجباس وأحمد الشناوي صورة بتعليق الأبطال.

وينتظر فريق بيراميدز قرار المحكمة الرياضية الدولية في شكواه ضد النادي الأهلي، والتي طالب فيها خصم 3 نقاط منه على خلفية أزمة مباراة القمة وعدم خوضه لقاء الزمالك.