أول تعليق من أشرف بن شرقي عقب التتويج بالدوري المصري
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كتب- محمد عبدالهادي:
عبر النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الـ45، وذلك بعد الفوز اليوم الأربعاء على فاركو بنتيجة 6-1.
وحسم الأهلي لقب الدوري بعد فوزه اليوم، ليتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز الوصيف.
وقال بن شرقي في تصريحات تلفزيونية عقب لقاء فاركو: "التتويج بدرع الدوري تعويض بعض الشيء للجماهير عن بطولة أفريقيا التي ودعها الفريق هذا الموسم من الدور نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب أفريقي".
وأكمل: "التتويج اليوم بدرع الدوري جاء عن جدارة واستحقاق، في ظل التعاون والروح القتالية بين جميع اللاعبين".
واختتم المغربي أشرف بن شرقي: "أنا فخور للغاية باللعب للأهلي وبزملائي في الفريق، ونعد الجماهير بالمزيد من التتويجات والبطولات، وبإذن الله تستمر الفرحة ونسعدهم في كأس العالم للأندية".
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