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رغم تتويج الأهلي رسميًا.. 5 صورلاحتفال فريق بيراميدز بالدوري

11:23 م الأربعاء 28 مايو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل لاعبو فريق بيراميدز عقب فوزهم على نظيرهم سيراميكا كليوباترا بلقب الدوري المصري داخل أرضية ملعب المباراة، بالرغم من تتويج النادي الأهلي بالدرع بعد فوزه هو الآخر على فاركو بسداسية نظيفة.

وأقيمت مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري، حيث ألتقي الأهلي مع فاركو وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا.

وفاز الأهلي على فاركو بنتيجة 6-0، كما فاز بيراميدز على سيراميكا بنتيجة 5-1.

وجاء احتفال لاعبو بيراميدز بالفوز بالدوري، بسبب انتظارهم خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بعد الشكوى المقدمة للمحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وكان بيراميدز قد تقدم في الأيام الماضية بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية يطالب فيها بخصم 3 نقاط بعد انسحابه من مباراة القمة ضد الزمالك.

وقام لاعبو بيراميدز بعد اللقاء بالاحتفال مع الجهاز الفني والجماهير الحاضرة، وذلك بعد ختام المسابقة.

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