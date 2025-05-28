أول تعليق من نجيب ساويرس بعد تتويج الأهلي بالدوري المصري

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل نجيب ساويرس بتتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الـ45 في تاريخه، وذلك بعد فوزه العريض مساء اليوم الأربعاء علي فاركو بنتيجة 6-0.

وتوج الأهلي رسميًا بلقب الدوري للموسم الحالي، وذلك بعد تصدر لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

ونشر نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس"، وقال: "مبروك الدوري للنادي الأهلي .. والشكر ايضا لكولر رغم رحيله".

أهداف مباراة الأهلي وفاركو بالدوري

سجل الأهلي أول أهداف اللقاء أمام فاركو، عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 10، وفي الدقيقة 32، نجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الثاني ثم أضاف الثالث والرابع في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 75 أضاف حسين الشحات الهدف الخامس للأهلي، ثم اختتم إمام عاشور التسجيل بإحراز الهدف السادس في الدقيقة 90+4.