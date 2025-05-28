مصدر من بيراميدز يكشف لمصراوي سبب الاحتفال ببطولة الدوري

مراسل مصراوي:

احتفل لاعبو فريق بيراميدز ببطولة الدوري بعد الفوز الكبير علي سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري نايل.

وفاز بيراميدز علي سيراميكا بنتيجة 5-1، وقام اللاعبون بالاحتفال بحصد لقب الدوري، في نفس الوقت الذي احتفل به النادي الأهلي على ستاد القاهرة بعد فوزهم على فاركو بنتيجة 6-0.

وكشف مصدر من نادي بيراميدز لمصراوي عن سبب احتفال اللاعبين وقال: "سبب الاحتفال بعد مباراة سيراميكا؟ بالنسبة لنا بطولة الدوري لا تزال في المحكمة الرياضية".

وتابع المصدر: "هذا الاحتفال جاء بعد جهد كبير بذلناه طوال الموسم، وبالتالي كان لابد أن يفرح اللاعبين بعيدًا عن أي شيء يحدث".

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز قد تقدم في الأيام الماضية بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية طالب فيها بخصم 3 نقاط من النادي الأهلى على خلفية أزمة مباراة القمة.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الرياضية قرارها في الأيام القادمة، سواء باعتماد قرار رابطة الأندية بعدم خصم نقاط أخري من الأهلي، أو اصدار قرار بخصم 3 نقاط من الأهلي وبالتالي سيتوج بيراميدز بلقب الدوري.