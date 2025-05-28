مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

6 0
20:00

فاركو

الدوري المصري

بتروجيت

0 0
20:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 5
20:00

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

مارسيل كولر يحتفل بفوز الأهلي بلقب الدوري بهذه الطريقة

10:34 م الأربعاء 28 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بفوز المارد الأحمر بلقب الدوري المصري رسميًا للمرة الـ45 في تاريخه.

ويعتبر المدرب السويسري أحد أبرز الأسباب وراء تتويج النادي الأهلي حيث ترك المارد الأحمر قبل 6 جولات من نهاية الدوري.

ونشر مارسيل كولر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة للنادي الأهلي مكتوب عليها "أبطال الدوري".

كما نشر كولر على حسابه، صورة له بقميص الأهلي رفقة جهازه المعاون السابق.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري بعد الفوز بسداسية نظيفة على فاركو في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي و فاركو كولر مارسيل كولر الأهلي لقب الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بنص دستة أهداف.. الأهلي يتوج بدرع الدوري للمرة الـ 45
رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان