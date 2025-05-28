مارسيل كولر يحتفل بفوز الأهلي بلقب الدوري بهذه الطريقة

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بفوز المارد الأحمر بلقب الدوري المصري رسميًا للمرة الـ45 في تاريخه.

ويعتبر المدرب السويسري أحد أبرز الأسباب وراء تتويج النادي الأهلي حيث ترك المارد الأحمر قبل 6 جولات من نهاية الدوري.

ونشر مارسيل كولر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة للنادي الأهلي مكتوب عليها "أبطال الدوري".

كما نشر كولر على حسابه، صورة له بقميص الأهلي رفقة جهازه المعاون السابق.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري بعد الفوز بسداسية نظيفة على فاركو في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.