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موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد ضياع لقب الدوري المصري

10:15 م الأربعاء 28 مايو 2025

بيراميدز

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كتب - نهى خورشيد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مواجهة هامة أمام نظيره الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وحقق بيراميدز فوزاً اليوم الأربعاء، على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة بخماسية لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورغم فوز بيراميدز اليوم، إلا أن الفريق فشل في تحقيق بطولة الدوري الممتاز، بعدما احتل المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب اللقب.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز بنظيره الزمالك يوم الخميس الموافق 6 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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