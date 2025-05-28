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أول صور لمنصة تتويج الدوري المصري

10:03 م الأربعاء 28 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    منصة تتويج الدوري
  • عرض 3 صورة
    منصة تتويج الدوري
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كتب- محمد عبدالهادي:

تستعد رابطة الأندية المصرية، بدء مراسم التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الحالي، وذلك للفريق البطل في الليلة الحاسمة للموسم الكروي الحالي.

وأعدت رابطة الأندية المحترفة تجهيزاتها بوضع منصة الاحتفال في ملعب مباراتي ستاد القاهرة وستاد السويس.

وتشير نتائج مباريات الحسم حتى كتابة هذه السطور، لتتويج النادي الأهلي بلقب الدوري، وذلك في ظل تقدمه بخماسية نظيفة على فاركو.

وعلي الجانب الأخر يتقدم فريق بيراميدز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-1، ليظل فارق النقطتين بينه وبين الأهلي المتقدم.

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منصة تتويج الدوري الأهلي الدوري المصري بيراميدز فاركو
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