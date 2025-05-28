كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي، على دعم الظهير الأيسر للفريق علي معلول، خلال مباراة الفريق أمام فاركو بالدوري المصري الممتاز.

ورددت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، "يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا، أسطورة علي معلول أسطورة".

ودخل علي معلول بديلا في مباراة المارد الأحمر أمام فاركو، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بدلا من أحمد نبيل كوكا.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا، نظيره فاركو في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن علي معلول شارك خلال الموسم الحالي رفقة النادي الأهلي، في 5 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من صناعة هدفين ولم يسجل أي هدف.

أقرأ أيضًا:

نجم الأهلي السابق: سيناريو إنبي 2003 لن يتكرر مرة أخرى



"اتصرف يا عبد الحميد".. حكاية إنقاذ أنور السادات لنادي الأولمبي من الهبوط





