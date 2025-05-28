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"أسطورة".. جماهير الأهلي تدعم علي معلول خلال مباراة فاركو (فيديو)

09:57 م الأربعاء 28 مايو 2025
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  • عرض 8 صورة
    الأهلي و فاركو
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    الأهلي و فاركو
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    الأهلي و فاركو
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    علي معلول لاعب الأهلي (1)
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    علي معلول لاعب الأهلي2
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    علي معلول لاعب الأهلي1
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كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي، على دعم الظهير الأيسر للفريق علي معلول، خلال مباراة الفريق أمام فاركو بالدوري المصري الممتاز.

ورددت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، "يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا، أسطورة علي معلول أسطورة".

ودخل علي معلول بديلا في مباراة المارد الأحمر أمام فاركو، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بدلا من أحمد نبيل كوكا.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا، نظيره فاركو في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن علي معلول شارك خلال الموسم الحالي رفقة النادي الأهلي، في 5 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من صناعة هدفين ولم يسجل أي هدف.

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