كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعبي الفريق خلال مباراة فاركو، رسالة قوية بعد اقتراب الفريق من حسم اللقب.

وقامت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، برفع لافتة كتب عليها: "الجميع يعيش أوهامه ولكن الدوري يعرف مكانه".

ويلتقي الأهلي حاليا نظيره فاركو، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالرمحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أنه في حال تمكن المارد الأحمر، من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سيتمكن من حسم لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي لصالحه، دون النظر إلى نتيجة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

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