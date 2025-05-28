محمد حمدي يتعرض للطرد أمام سيراميكا كليوباترا

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، تعرض اللاعب محمد حمدي للطرد المباشر من قبل حكم اللقاء محمد معروف، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري.

وحصل اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر لبيراميدز على البطاقة الحمراء في الدقيقة 45+7 من الشوط الأول، وذلك بعد التدخل العنيف على لاعب سيراميكا.

وانتهى الشوط الأول من لقاء بيراميدز وسيراميكا، بتقدم الفريق السماوي بنتيجة 2-1، حيث سجل الأهداف مروان حمدي وعبدالرحمن مجدي وأحمد بلحاج.

ويحتل فريق بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 55 نقطة.