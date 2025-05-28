مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

5 0
20:00

فاركو

الدوري المصري

بتروجيت

0 0
20:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

المصري

2 0
20:00

حرس الحدود

جميع المباريات

إعلان

بصورة ابنته.. طلب خاص لإمام عاشور من أحد الأطفال في مباراة فاركو

09:05 م الأربعاء 28 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    5a5f469f-4d27-4dd1-a6ca-5af84ca58f1b_2_11zon
  • عرض 6 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 6 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 6 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 6 صورة
    الأهلي و فاركو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

طالب أحد جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الفريق أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز، إمام عاشور لاعب الفريق بالحصول على التي شيرت الخاص به.

ورفع أحد الأطفال المتواجدين في مدرجات ستاد القاهرة، لدعم المارد الأحمر أمام فاركو، لافتة كتب عليها: "بحبك يا أبو كتاليا، عاوز التي شيرت".

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره فاركو في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية، لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحال تمكن المارد الأحمر، من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سيتوج بلقب الدوري المصري خلال النسخة الحالية بشكل مباشر، دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا.

أقرأ أيضًا:
نجم الأهلي السابق: سيناريو إنبي 2003 لن يتكرر مرة أخرى

"اتصرف يا عبد الحميد".. حكاية إنقاذ أنور السادات لنادي الأولمبي من الهبوط


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد فاركو النادي الأهلي مباراة الأهلي وفاركو إمام عاشور الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد فاركو 5-0
رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان