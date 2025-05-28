كتب - يوسف محمد:

طالب أحد جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الفريق أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز، إمام عاشور لاعب الفريق بالحصول على التي شيرت الخاص به.

ورفع أحد الأطفال المتواجدين في مدرجات ستاد القاهرة، لدعم المارد الأحمر أمام فاركو، لافتة كتب عليها: "بحبك يا أبو كتاليا، عاوز التي شيرت".

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره فاركو في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية، لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحال تمكن المارد الأحمر، من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سيتوج بلقب الدوري المصري خلال النسخة الحالية بشكل مباشر، دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا.

أقرأ أيضًا:

نجم الأهلي السابق: سيناريو إنبي 2003 لن يتكرر مرة أخرى



"اتصرف يا عبد الحميد".. حكاية إنقاذ أنور السادات لنادي الأولمبي من الهبوط





