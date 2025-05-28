مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

2 0
20:00

حرس الحدود

دوري المؤتمر الأوروبي

ريال بيتيس

- -
22:00

تشيلسي

الدوري المصري

الأهلي

5 0
20:00

فاركو

جميع المباريات

إعلان

بعد نهاية الشوط الأول من مباريات حسم اللقب.. إلي أين يتجه درع الدوري؟

09:05 م الأربعاء 28 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
  • عرض 15 صورة
    الأهلي و فاركو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

انتهت أول 45 دقيقة من مباريات الجولة الحاسمة للدوري المصري، والتي ستحدد بطل الدوري لهذا الموسم، حيث يلتقي الأهلي مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا.

وشهد الشوط الأول تفوق الأهلي على نظيره فاركو بهدفين دون رد، سجلهما وسام أبو علي في الدقائق 10 و 33.

على الجانب الأخر تقدم بيراميدز أيضًا بهدفين لهدف في الشوط الأول، حيث افتتح عبدالرحمن مجدي التسجيل في الدقيقة 15، ثم تعادل أحد بلحاج لسيراميكا في الدقيقة 22، وعاد بيراميدز بالنتيجة بعدما سجل مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 24.

بهذه النتائج التي انتهى بها الشوط الأول في مباريات حسم اللقب، يتجه درع الدوري حتى الأن للنادي الأهلي، حيث يظل متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز.

وكان أحمد دياب رئيس الرابطة قد صرح اليوم الأربعاء، أن درع الدوري سيتواجد على بعد 45 دقيقة من ملعبي مباراتي الأهلي وفاركو، وبيراميدز مع سيراميكا.

حيث سيتجه درع الدوري نحو ملعب المباراة التي سيحسم فيها أي من بيراميدز أو الأهلي اللقب، ليتم تسلمه الليلة رسميًا.

وكتب أحمد دياب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية يعلن تسليم درع الدوري للفائز باللقب اليوم عقب نهاية مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي و فاركو الأهلي فاركو بيراميدز درع الدوري لقب الدوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بصورة ابنته.. طلب خاص لإمام عاشور من أحد الأطفال في مباراة فاركو

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد فاركو 5-0
رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان