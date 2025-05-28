بعد نهاية الشوط الأول من مباريات حسم اللقب.. إلي أين يتجه درع الدوري؟

كتب- محمد عبدالهادي:

انتهت أول 45 دقيقة من مباريات الجولة الحاسمة للدوري المصري، والتي ستحدد بطل الدوري لهذا الموسم، حيث يلتقي الأهلي مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا.

وشهد الشوط الأول تفوق الأهلي على نظيره فاركو بهدفين دون رد، سجلهما وسام أبو علي في الدقائق 10 و 33.

على الجانب الأخر تقدم بيراميدز أيضًا بهدفين لهدف في الشوط الأول، حيث افتتح عبدالرحمن مجدي التسجيل في الدقيقة 15، ثم تعادل أحد بلحاج لسيراميكا في الدقيقة 22، وعاد بيراميدز بالنتيجة بعدما سجل مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 24.

بهذه النتائج التي انتهى بها الشوط الأول في مباريات حسم اللقب، يتجه درع الدوري حتى الأن للنادي الأهلي، حيث يظل متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز.

وكان أحمد دياب رئيس الرابطة قد صرح اليوم الأربعاء، أن درع الدوري سيتواجد على بعد 45 دقيقة من ملعبي مباراتي الأهلي وفاركو، وبيراميدز مع سيراميكا.

حيث سيتجه درع الدوري نحو ملعب المباراة التي سيحسم فيها أي من بيراميدز أو الأهلي اللقب، ليتم تسلمه الليلة رسميًا.

وكتب أحمد دياب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية يعلن تسليم درع الدوري للفائز باللقب اليوم عقب نهاية مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج".