جماهير الأهلي تهاجم رامي ربيعة خلال مباراة الفريق أمام فاركو (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

هاجمت جماهير النادي الأهلي رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل كبير، خلال مباراة الفريق أمام فاركو في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلتقي الأهلي حاليًا نظيره فاركو، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورددت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الفريق أمام فاركو: "يا رامي أرفع أيدك جمهور الأهلي سيدك".

كما قامت الجماهير بترديد هتاف: "يلا يا رامي طير، النادي الأهلي كبير".

ويأتي هذا الهجوم من قبل جماهير المارد الأحمر على لاعب الفريق رامي ربيعة، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مع نهاية تعاقده مع النادي.

وحال تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب فاركو اليوم، سيتوج بلقب الدوري المصري بشكل رسمي.

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