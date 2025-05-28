مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

2 0
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

الأهلي

5 0
20:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 5
20:00

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

جماهير الأهلي تهاجم رامي ربيعة خلال مباراة الفريق أمام فاركو (فيديو)

08:53 م الأربعاء 28 مايو 2025

جماهير الأهلي تهاجم رامي ربيعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

هاجمت جماهير النادي الأهلي رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل كبير، خلال مباراة الفريق أمام فاركو في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلتقي الأهلي حاليًا نظيره فاركو، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورددت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الفريق أمام فاركو: "يا رامي أرفع أيدك جمهور الأهلي سيدك".

كما قامت الجماهير بترديد هتاف: "يلا يا رامي طير، النادي الأهلي كبير".

ويأتي هذا الهجوم من قبل جماهير المارد الأحمر على لاعب الفريق رامي ربيعة، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مع نهاية تعاقده مع النادي.

وحال تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب فاركو اليوم، سيتوج بلقب الدوري المصري بشكل رسمي.

5a5f469f-4d27-4dd1-a6ca-5af84ca58f1b_2_11zon

أقرأ أيضًا:

نجم الأهلي السابق: سيناريو إنبي 2003 لن يتكرر مرة أخرى

"اتصرف يا عبد الحميد".. حكاية إنقاذ أنور السادات لنادي الأولمبي من الهبوط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير الأهلي تهاجم رامي ربيعة مباراة الأهلي وفاركو طولة الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد فاركو 5-0
رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان