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بيراميدز ينهى الشوط الأول متفوقاً على سيراميكا في ليلة حسم اللقب

08:58 م الأربعاء 28 مايو 2025

لاعبي بيراميدز

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كتب- نهي خورشيد:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الشوط الأول متقدماً على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في المباراة المقامة بينهما حالياً، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح عبدالرحمن مجدي الهدف الأول لـ بيراميدز من ركلة جزاء في الدقيقة 15، ثم أضاف بلحاج هدف التعادل من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 22.

وبعد أقل من دقيقة، رد بيراميدز بالهدف الثاني عن طريق رأسية مروان حمدي التي جاءت في الدقيقة 24.

وشهد اللقاء حالة طرد للاعب بيراميدز محمد حمدي، وذلك في الدقيقة 45+7.

وجاء التشكيل الأساسي لـ بيراميدز في اللقاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

في خط الوسط: أحمد توفيق – أحمد عاطف “قطة” – كريم حافظ – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي.

في خط الهجوم: مروان حمدي.

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