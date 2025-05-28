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حمزة علاء يدخل في نوبة بكاء خلال وداعه لجماهير الأهلي (فيديو)

08:35 م الأربعاء 28 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 8 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 8 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 8 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 8 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 8 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 8 صورة
    حمزة علاء
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهد ستاد القاهرة الدولي موقفًا مؤثرًا مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعدما دخل حارس مرمي النادي الأهلي حمزة علاء في نوبة بكاء بعد تحية جماهير الأحمر له في ظل رحيله المرتقب.

وتعد مباراة الليلة هي الأخيرة للحارس حمزة علاء مع النادي الأهلي، في ظل انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده بسبب رغبته في الاحتراف الموسم القادم.

وشهدت مدرجات النادي الأهلي قبل بداية اللقاء، توجيه هتافات للحارس حمزة علاء وهتفت: "الولا ولا أهو، حمزة علاء أهو".

ليتوجه الحارس للجماهير ويبادلهم التحية، ليفشل اللاعب في تمالك مشاعره وينهار في البكاء بعد تحية الجماهير الحارة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فاركو مساء اليوم الأربعاء، في لقاء التتويج بالدوري، حيث يكفيه تحقيق أي نتيجة إيجابية لحسم اللقب رسميًا.

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