كتب - يوسف محمد:

علق سمير كمونة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فاركو اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دور نايل".

ويلتقي الأهلي نظيره فاركو اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال كمونة في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم: "بكل تأكيد مباراة الأهلي أمام فاركو هي مباراة في غاية الأهمية، حيث أنها مباراة فاصلة يحدد من خلالها بطل الدوري المصري في الموسم الحالي وهو ما وضع ضغط على اللاعبين".

وأضاف: "لاعبو النادي الأهلي لديهم الخبرات الكافية والكبيرة، التي تمكنهم من تخطي مباراة اليوم وحصد لقب الدوري المصري".

وتابع: "كل شيء وارد في كرة القدم، لكن من الصعب أن يفرط النادي الأهلي ولاعبيه في لقب الدوري خلال الموسم الحالي، خاصة بعد العودة من بعيد والتفوق على بيراميدز واحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وهو ما يمنحهم ثقة أكبر في مباراة اليوم".

واختتم كمونة تصريحاته: "عماد النحاس نجح في تقديم مستوى مميز مع الفريق خلال الفترة الماضية، النادي الأهلي لديه القدرة على صناعة كوادر مميزة وقوية".

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 55 نقطة، فيما يأتي فريق فاركو في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

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