الزمالك يتقدم بطلب خاص للاتحاد الكرة بشأن نهائي الكأس

كتب - نهى خورشيد

تقدّم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للموافقة على السماح بحضور الجماهير بكامل السعة الاستيعابية لاستاد القاهرة، خلال نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وشدد الزمالك في خطابه على أهمية تواجد جماهيره في المدرجات، باعتبارهم عنصراً رئيسياً في دعم الفريق خلال المواجهة الحاسمة..

وأكد مجلس الإدارة أن الحضور الجماهيري الكامل سيكون دافعاً للاعبين داخل الملعب، لتحقيق اللقب.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك وبيراميدز يوم الخميس الموافق 5 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.