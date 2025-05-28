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الزمالك يتقدم بطلب خاص لاتحاد الكرة بشأن نهائي الكأس

07:42 م الأربعاء 28 مايو 2025
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  • عرض 13 صورة
    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
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    الزمالك وبيراميدز
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (3)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (4)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
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    الزمالك وبيراميدز
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كتب - نهى خورشيد

تقدّم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للموافقة على السماح بحضور الجماهير بكامل السعة الاستيعابية لاستاد القاهرة، خلال نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وشدد الزمالك في خطابه على أهمية تواجد جماهيره في المدرجات، باعتبارهم عنصراً رئيسياً في دعم الفريق خلال المواجهة الحاسمة..

وأكد مجلس الإدارة أن الحضور الجماهيري الكامل سيكون دافعاً للاعبين داخل الملعب، لتحقيق اللقب.

الزمالك يطلب السعة الكاملة في نهائي كأس مصر_Easy-Resize.com

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك وبيراميدز يوم الخميس الموافق 5 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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