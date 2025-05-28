مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

- -
20:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

بعد أكثر من 20 عامًا.. هل يتكرر مشهد دوري سيد عبدالنعيم الليلة؟

07:38 م الأربعاء 28 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور من مباراة الأهلي وفاركو
  • عرض 8 صورة
    محمد هاني من مباراة الأهلي وفاركو
  • عرض 8 صورة
    عمر الساعي من مباراة الأهلي وفاركو
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وفاركو
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وفاركو
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي وفاركو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

مع انطلاق صافرة مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري هذا الموسم مساء اليوم الأربعاء، تعود للأذهان واحدة من أكثر اللحظات درامية في تاريخ البطولة، حين خطف الزمالك لقب موسم 2002–2003 في مشهد لا يزال محفورًا باسم "دوري سيد عبد النعيم".

في تلك الليلة الشهيرة، كان الأهلي على بعد خطوة من التتويج، يكفيه الفوز على إنبي لحصد اللقب، لكن هدف برأسية من سيد عبد النعيم، لاعب إنبي آنذاك، كتب نهاية صادمة لجماهير القلعة الحمراء، وفتح أبواب الفرحة في ميت عقبة بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي، ليُحسم اللقب بفارق نقطة واحدة، ويُسجَّل الموسم في التاريخ باسم لاعب لم يكن طرفًا في الصراع.

اليوم، وبعد أكثر من 20 عامًا، يقف الأهلي أمام سيناريو مشابه تمامًا، يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز، ويواجه فاركو في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي بيراميدز بسيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت.

الحسابات واضحة: فوز الأهلي يعني التتويج، لكن أي خسارة بالتزامن مع فوز بيراميدز، قد يقلب الطاولة، ويمنح اللقب للفريق السماوي لأول مرة في تاريخه.

جماهير الأهلي تستحضر الآن مشاهد 2003، وذاكرة سيد عبد النعيم، آملة ألا يتكرر السيناريو، بينما يترقب أنصار بيراميدز الفرصة، في موسم قد يكتب سطرًا جديدًا في سجلات الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري سيد عبدالنعيم الأهلي الزمالك بيراميدز فاركو سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الزمالك يتقدم بطلب خاص للاتحاد الكرة بشأن نهائي الكأس

إعلان

إعلان

رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان