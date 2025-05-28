متابعة - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب فاركو اليوم، بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذا الفوز تمكن الأهلي من حصد لقب الدوري المصري للمرة، رقم 45 في تاريخه.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، مصطفى العش، محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

ويدخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: أحمد عوض، ياسين مرعي، أحمد البحراوي، جابر كامل.

خط الوسط: باباكار، محمد عز الدين علي، عمرو ناصر، محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف، زهير المترجي.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وفاركو

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: تسديدة من طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، لكنها تصل سهلة إلى حارس المرمى.

الدقيقة 9: وسام أبو علي يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى فاركو.

الدقيقة 17: تسديدة من مروان عطية لاعب الأهلي، لكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 21: توقف المباراة لإصابةن إمام عاشور لاعب الأهلي.

الدقيقة 26: فرصة خطيرة لفاركو، بعد تسديدة من اللاعب أحمد عوض ولكنها تمر من داخل منطقة الجزاء، لكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 32: وسام أبو علي يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي.

الدقيقة 37: تاسديدة من لاعب فاركو ولكنها تمر بعيدة عن مرمى النادي الأهلي.

الدقيقة 41: تسديدة من وسام أبو علي لاعب الأهلي، يتصدى لها حارس مرمى فاركو.

الدقيقة 1+45: فرصة خطير ة لفاركو يخرجها أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، من على خط المرمى.

الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 56: طرد لشيكا حارس مرمى فاركو بعد عرقلة إمام عاشور لاعب الأهلي.

الدقيقة 61: وسام أبو علي يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى بيراميدز.

الدقيقة 66: وسام أبو علي يحرز الهدف الرابع للأهلي.

الدقيقة 48: فرصة خطيرة للنادي الأهلي، لكن ينقذها حارس مرمى فريق فاركو.

الدقيقة 54: بطاقة حمراء لحارس مرمى فاركو بعد عرقلة إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 60: وسام أبو علي يحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى فاركو.

الدقيقة 72: تسديدة من لاعب فاركو ولكنها تخرج أعلى مرمى النادي الأهلي.

الدقيقة 75: حسين الشحات يحرز الهدف الخامس للنادي الأهلي.

الدقيقة 85: تسديدة من إمام عاشور من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس مرمى فاركو.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: إمام عاشور يسجل الهدف السادس لأهلي في مرمى فاركو.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.