متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فاركو اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، مصطفى العش، محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

ويدخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: أحمد عوض، ياسين مرعي، أحمد البحراوي، جابر كامل.

خط الوسط: باباكار، محمد عز الدين علي، عمرو ناصر، محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف، زهير المترجي.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وفاركو

الدقيقة 1: بداية المباراة.