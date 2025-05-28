الأهلي بطلا بالستة .. لقب الدوري المصري الممتاز الـ45 (تغطية خاصة)

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية اليوم الأربعاء، متابعة مباراتي الأهلي أمام نظيره فاركو، بيراميدز أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يتم حسم بطل الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2024-2025، بشكل رسمي اليوم، عقب نهاية المباراتين مباشرة.

ويحتل الأهلي حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 55 نقطة جمعهم، يليه فريق بيراميدز برصيد 23 نقطة.

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مارسيل كولر يحتفل بفوز الأهلي بلقب الدوري بهذه الطريقة

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درع الدوري يتحرك إلى ستاد القاهرة بعد تقدم الأهلي بخماسية أمام فاركو

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"الجميع يعيش الوهم".. رسالة قوية من جماهير الأهلي خلال مباراة الفريق فاركو

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"أسطورة".. جماهير الأهلي تدعم علي معلول خلال مباراة فاركو (فيديو)

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"مباراة الحسم".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة فاركو في الدوري المصري

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"لحسم اللقب".. بيراميدز يعلن تشكيله أمام سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري

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