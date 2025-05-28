الأهلي أم بيراميدز؟ .. حسم الدوري المصري الممتاز (تغطية خاصة)

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية اليوم الأربعاء، متابعة مباراتي الأهلي أمام نظيره فاركو، بيراميدز أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يتم حسم بطل الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2024-2025، بشكل رسمي اليوم، عقب نهاية المباراتين مباشرة.

ويحتل الأهلي حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 55 نقطة جمعهم، يليه فريق بيراميدز برصيد 23 نقطة.

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