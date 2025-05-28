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قصة حضور سانتياجو برنابيو مباراة الزمالك.. وكواليس افتتاح ستاد القاهرة

06:49 م الأربعاء 28 مايو 2025
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كتب - نهى خورشيد

يمتلك عادل هيبة عضو مجلس إدارة النادي الأولمبي سابقاً، ذكريات خاصة عن أشهر المباريات التي شاهدها في الماضي ، كما كان شاهداً على افتتاح استاد القاهرة الدولي.

وقال هيبة في حواره لمصراوي:" من أبرز المباريات التي لا تُنسى وتواجدت ضمن مدرجات الجماهير، مواجهة نادي الزمالك، التي استضاف خلالها فريق ريال مدريد، بطل أوروبا لخمس سنوات متتالية، وأقيمت على ملعب الفارس الأبيض عام 1961".

تذكرة مباراة الزمالك وريال مدريد 1_Easy-Resize.com

وأضاف:"كانت هذه المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد 4-1، حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، وأحرز وقتها هدف الأبيض الوحيد محمد موسى، الذي كان في الأصل سورياً، ومنذ ذلك الحين اشتهر بلقب "موسى مدريد".

وواصل:"ومن ذكريات هذا اللقاء، حضور الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر لمتابعة المباراة من المقصورة، وكانت الجماهير تتساءل عن الرجل الذي كان يحمل سيجاراً في المقصورة، ليتضح أنه سانتياجو برنابيو، رئيس نادي ريال مدريد، والذي كان يجلس إلى جواره المليونير علوي الجزار، رئيس نادي الزمالك حينها".

وتابع هيبة:"عندما علم عبد الناصر بتواجد الجزار أشار إلى ضرورة تأميم ممتلكاته، وقد أكد على هذه الرواية الصحفي محمود معروف في صحيفة الجمهورية".

عن ذكرياتك الخاصة بافتتاح استاد القاهرة، قال:"وقت أعياد ثورة يوليو 1952، كانت لحظة تاريخية هامة، لكن هناك تفاصيل قد لا يعرفها الكثيرون، في تلك المناسبة، تم استدعاء منتخب المجر، الذي كان يُلقب بـ “أسياد أوروبا”، ليلعب مباراة ودية ضد المنتخب المصري".

تذكرة مباراة الزمالك وريال مدريد_Easy-Resize.com

وأكمل:"انتهت المباراة بفوز المجر 2-0، وسجل الأهداف كل من اللاعب تيهي أحرز الهدف الأول، وجيلبرتو سجل الهدف الثاني، وفي عام 1954، قبل الثورة في المجر، كانت هذه الدولة تمتلك منتخبًا قويًا للغاية ضم لاعبين مثل هيديكوتي وبوشكاش، وهو ما جعلها واحدة من أقوى الفرق في العالم في ذلك الوقت".

وأكد:"عندما جاءوا إلى مصر للعب مع المنتخب المصري على ملعب البلدية، في مباراة أقيمت يوم الأحد، حققوا فوزًا كاسحًا 14-2، وكان بوشكاش في قمة تألقه، وسجل 8 أهداف بمفرده".

وأتم حديثه قائلاً:"وبعد قيام الثورة في المجر في عام 1956، هرب بوشكاش إلى إسبانيا، وانضم إلى ريال مدريد حيث لعب مع دي ستيفانو، لم يكن لاعبًا إسبانيًا أيضًا، بل كان أرجنتينيًا".

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سانتياجو برنابيو الزمالك ستاد القاهرة الدولي عادل هيبة النادي الأولمبي الأولمبي
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