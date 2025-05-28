الزمالك يُعلن غياب لاعبه حتى نهاية الموسم

كتب - نهى خورشيد

أعلن وائل القباني، مدير الكرة بنادي الزمالك، غياب التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عن المباريات حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب إصابة عضلية.

وأوضح القباني أن الجفالي يُعاني حالياً من تمزق في العضلة الأمامية، وهي إصابة مختلفة عن إصابته السابقة بتمزق في العضلة الخلفية، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، أثبتت عدم جاهزيته للمشاركة حتى ولو لدقائق في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، والمقرر إقامته يوم 5 يونيو المقبل.

وأكد مدير الكرة أن الجهاز الطبي فضّل استبعاد اللاعب بشكل نهائي حتى نهاية الموسم، حفاظاً على سلامته ومنعاً لتفاقم الإصابة، رغم قناعة الجهاز الفني بإمكانياته الفنية.

وأضاف القباني أن الجفالي أبدى تفهمه لقرار الجهاز الطبي ووجّه شكره للدكتور محمد أسامة بعد التأكد من دقة التشخيص.