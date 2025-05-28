نجم الأهلي السابق: سيناريو إنبي 2003 لن يتكرر مرة أخرى

كتب- محمد خيري:

تحدث أحمد السيد نجم الأهلي السابق، عن مباراة الفريق الأحمر أمام فاركو، في الجولة الأخير من بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها اليوم.

وقال السيد في تصريحاته مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الأهلي جه من بعيد أوي هذا الموسم بعد ابتعاد عن تصدر جدول الدوري، ولاعبي الأهلي لن يفرطوا في الدوري اليوم".

وعن لقاء الأهلي وإنبي الشهير في موسم 2003: "لو مباراة إنبي موسم 2003 تم اعادتها محدش كان هيتوقع السيناريو دا وأهدرنا العديد من الفرص السهلة وقتها وصعب يتكرر اليوم أمام فاركو، ودا سيناريو بيحصل كل 100 سنة مرة".

وتابع: "عماد النحاس اشتغل على لاعبي الأهلي نفسيا أكثر منه فنيا، وكولر كان عنده مشاكل كتير وفرط في عديد من اللاعبين الأساسيين، ورحيل ديانج وعبد القادر كان من أهم أسباب رحيله".

وواصل: "رامي ربيعة كان لابد أن يكون واضح مع النادي الأهلي، فهو السبب فيما هو وصل إليه، ومماطلته شئ غير مقبول، وطلباته كانت صعبة على الأهلي، وأكرم توفيق نفس السيناريو، وأتوقع أن يكون رامي ربيعة موقع لنادي تاني بسبب طلباته المبالغ فيها".

وأختتم أحمد السيد تصريحاته قائلا: "عندي اقتناع أن الأهلي في البطولات القوية مثل كأس العالم للأندية، اللاعبين يظهرون بشكل تاني، والأهلي قادر على تخطي الدور الأول، لأن عنده اسكواد قوي جدا قادر على المنافسة في مونديال الأندية".