كتب- محمد خيري:

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي هو الأقرب لحصد لقب الدوري المصري الممتاز اليوم عن بيراميدز.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على ميجا إف إم: "النادي الأهلي هو الأقرب لحصد لقب الدوري المصري الممتاز اليوم عن بيراميدز، ومن الصعب تعثر الأهلي أمام فاركو".

وأضاف يحيى: "الدوري المصري هذا الموسم أكثر سخونة في اللوائح والقوانين، والدنيا اللي ماشية سمك لبن تمر هندي، أنا مشوفتش الحاجات اللي بشوفها في الدوري المصري في كل الدوريات اللي اشتغلت فيها، والعوار في كل حاجة".

وتابع: "لابد أن يدير كرة القدم المصرية ناس فاهمة في الكرة ودي حاجة مش عيب، والاختلافات مش موجودة في دول العالم غير في مصر بس، وبتخلوا البلد شكلها مش حلو وسمعة مصر أصبحت مش حلوة في كرة القدم بسبب رابطة الأندية".

وأردف: "الزمالك يفتقر إلى النظام والزمالك يحتاج إلى أشخاص يخافوا على مصلحة النادي والتمس العذر للمجلس بسبب الفلوس".

واختتم: "سمعة الزمالك في الاتحاد الدولي فيفا أصبحت سيئة، وعليهم أن ينظروا إلى الأهلي وتعاقداته مع لاعبين مثل تريزيجيه وحمدي فتحي وزيزو، والزمالك الموسم الجديد لن يختلف حال عدم التعاقد مع صفقات قوية مثل الأهلي".