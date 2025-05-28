الأهلي أم بيراميدز؟.. ما هو أقوى فريق في مرحلة التتويج بالدوري المصري؟

كتبت-هند عواد:

تقام الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة التتويج" بالدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء. وتشهد صراعا بين الأهلي وبيراميدز على اللقب.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، يليه بيراميدز بـ53 نقطة في المركز الثاني.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل أمام فاركو مساء اليوم، لحسم اللقب، فيما يحتاج بيراميدز لتعثر الأهلي بخلاف فوزه على سيراميكا كليوباترا.

ما هو أقوى فريق في الدوري المصري؟

يعتبر النادي الأهلي أقوى خط هجوم في المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز، بـ16 هدفا، يليه سيراميكا كليوباترا بـ14 هدفا.

وبالنسبة لأقوى خط دفاع، يتصدر الزمالك القائمة، إذ أنه استقبل 6 أهداف خلال المرحلة، يليه سيراميكا كليوباترا، ويأتي الأهلي في المركز الرابع بـ9 أهداف.

ويتفوق الأهلي في فارق الأهداف خلال المرحلة الثانية بالدوري بـ7 أهداف، ويتساوى معه سيراميكا كليوباترا، فيما وصل فارق أهداف بيراميدز إلى هدف وحيد.

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