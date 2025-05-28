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"الأهلي ولا بيراميدز".. قرار عاجل بشأن تسليم درع الدوري اليوم

03:27 م الأربعاء 28 مايو 2025

الدوري المصري

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كتب- محمد خيري:

حسم أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، الموقف النهائي بشأن تسليم درع الدوري لبطل المسابقة عقب مباريات الجولة الختامية اليوم الأربعاء.

وتنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الختامية لبطولة الدوري المصري في مرحلة حسم البطل، حيث يلتقي الأهلي أمام فاركو على استاد القاهرة، وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

ويحتاج النادي الأهلي المتصدر برصيد 55 نقطة، للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب، على عكس بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني، برصيد 53 نقطة للفوز وانتظار خسارة الأحمر.

وكتب أحمد دياب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية يعلن تسليم درع الدوري للفائز باللقب اليوم عقب نهاية مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج".

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الدوري المصري الأهلي بيراميدز أحمد دياب رابطة الأندية
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