كتبت-هند عواد:

تحدث محمد اليماني لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأوليمبي السابق، عن حظوظ الأهلي وبيراميدز في الفوز بالدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، ويواجه الثنائي فاركو وسيراميكا كليوباترا على التوالي، مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال محمد اليماني في تصريحات خاصة لمصراوي: "في رأيي الأهلي سيفوز بالدوري المصري الممتاز، بتخطي عقبة فاركو".

واختتم: "فوز بيراميدز على سيراميكا ليس كافيا للتتويج بالدوري، لكنني أرى أن الفريق سيتوج بدوري أبطال أفريقيا".

ويستضيف بيراميدز نظيره صن دوانز، مساء الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

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