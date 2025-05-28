هدف عمر مرموش مرشح لجائزة "جينيس" بالدوري الإنجليزي
كتبت-هند عواد:
أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، قائمة جائزة "جينيس" لأفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.
وشهدت القائمة ترشيح 10 أهداف، بينهم هدف المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ويتم اختيار الفائز بناءً على تصويت الجمهور ولجنة الخبراء.
وجاءت قائمة المرشحين لجائزة "جينيس" كالآتي:
كول بالمر ( ولفرهامبتون 2-6 تشيلسي ، 25 أغسطس)
جون دوران ( أستون فيلا 3-2 إيفرتون ، 14 سبتمبر)
نيكولاس جاكسون ( تشيلسي 2-1 نيوكاسل ، 27 أكتوبر)
هاري ويلسون ( فولهام 2-1 برينتفورد ، 4 نوفمبر)
ألكسندر إيزاك ( نيوكاسل 3-3 ليفربول ، 4 ديسمبر)
ديفيد بروكس ( بورنموث 1-0 إيفرتون ، 4 يناير)
كاورو ميتوما ( برايتون 3-0 تشيلسي ، 14 فبراير)
جينز كاجوستي ( إيبسويتش 2-4 نوتنجهام فورست ، 15 مارس)
كارلوس باليبا ( برايتون 3-2 وست هام ، 26 أبريل)
عمر مرموش ( مانشستر سيتي 3-1 بورنموث ، 20 مايو)
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