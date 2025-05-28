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بينهم تريزيجيه.. ثلاثي الأهلي يحصلون على تأشيرة أمريكا

02:15 م الأربعاء 28 مايو 2025

محمود تريزيجيه

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كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، حصول ثلاثي النادي الأهلي على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة مع الأحمر في كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، حيث يقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي".

ووفقا لمصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أكد أن الثلاثي أليو ديانج ومحمود تريزيجيه وحمدي فتحي، تواجد الثلاثي في السفارة الأمريكية اليوم وحصلوا على التأشيرة.

جدير بالذكر، أن الثنائي تريزيجيه وأليو ديانج، أنهوا عقودهما مع أنديتهم، بينما حمدي فتحي يشارك مع الأحمر خلال فترة كأس العالم فقط.

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