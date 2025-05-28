"سيكون شرفا".. وكيل ميكالي يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف كايو سيزار وكيل أعمال البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد مع الأخير لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال وكيل ميكالي في تصريح خاص لمصراوي: "سيكون شرفا كبيرا للمدرب إذا تولى تدريب الزمالك، لكننا لم نتلق أي اتصال من النادي".

وأضاف: "نمتلك عروض من أكثر من ناد، لكن لن نعلن عنها في الوقت الحالي".

ويقود أيمن الرمادي تدريب الزمالك حتى نهاية الموسم، خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو الذي رحل في بداية الشهر الحالي، 13 مباراة مع الفريق.

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