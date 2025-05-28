حسم الدوري.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي بيراميدز، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس الجديد، في الجولة الأخيرة للمرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

ووضع المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، اللمسات النهائية، على خطة الفريق المناسبة لمواجهة سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير أمس الثلاثاء.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي أو مهند لاشين.

الهجوم: إبراهيم عادل - مروان حمدي - رمضان صبحي.

ويحتل فريق بيراميدز، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 55، ويحتاج للفوز نع خسارة الأحمر من فاركو في المباراة التي ستقام في نفس التوقيت.