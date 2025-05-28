"حالة بيني وبين جماهير الزمالك".. فرجاني ساسي يكشف وجهته الجديدة

كتب- محمد خيري:

كشف التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الغرافة القطري، حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه في الفترة المقبلة، وموقفه من العودة للدوري المصري مرة أخرى.

قال فرجاني ساسي في تصريحات وفقا لجريدة العربي القطري: "لم يتواصل معي أي مسؤول من الزمالك للعودة مع الفريق مرة أخرى".

أكمل: "هناك حالة حب متبادلة بيني وبين جماهير الزمالك، لكن لا أفكر في العودة للدوري المصري، وتحدثت مع رئيس النادي سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، وقال لي اجلب لنا الكأس وبعدها ستكون كل الأشياء في الطريق الصحيح".

أضاف: "رغبتي الاستمرار مع الغرافة ومواصلة النجاح مع الفريق، والجماهير ساندتنا بقوة خلال الموسم الحالي والمواسم الماضية أيضا وفي الحقيقة هي جماهير رائعة وأشعر بالسعادة الكبيرة والفخر عندما يهتفون باسمي في المدرجات ولذلك الجميع قاتل من أجل الجماهير الوفية والنادي.

وأختتم تصريحاته: "سوف أستمر في قطر لأنني قضيت عدة سنوات هنا مع فريقي الدحيل والغرافة وأريد الاستمرار هنا، رغم امتلاكي عروضا ولكن البقاء في قطر رغبتي وهدفي".