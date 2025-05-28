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بقرار الرمادي.. تعديل مفاجئ على برنامج الزمالك قبل مواجهة فاركو

11:52 ص الأربعاء 28 مايو 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، خوض التدريبات اليوم الأربعاء على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق الفترة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحاً، على أن تكون الفترة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءً.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق قرر نقل التدريبات الجماعية إلى الملعب الفرعي باستاد لدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء، استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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