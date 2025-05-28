هل يحسمها إمام عاشور؟.. صراع ثلاثي على هداف الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

تقام الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وتشهد صراعا بين الثلاثي إمام عاشور لاعب الأهلي وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي وناصر منسي لاعب الزمالك، على لقب الهداف.

مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري

تنطلق الجولة الأخيرة من الدوري المصري، مساء اليوم، وتشهد المباريات التالية:

سيراميكا كليوباترا - بيراميدز

الأهلي - فاركو

المصري البورسعيدي - حرس الحدود

بتروجيت - البنك الأهلي

ويتقاسم إمام عاشور وأسامة فيصل، صدارة الدوري المصري الممتاز، بـ12 هدفا من 22 مباراة، وجاء ترتيب هدافي المسابقة كالآتي:

إمام عاشور - 12 هدفا - 22 مباراة

أسامة فيصل - 12 هدفا - 22 مباراة

ناصر منسي - 11 هدفا - 20 مباراة

ياو أنور - 10 أهداف - 21 مباراة

محمد علي بن حمودة - 9 أهداف - 21 مباراة

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