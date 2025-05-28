كتب- محمد خيري:

علق المستشار القانوني نهاد حجاج، خبير اللوائح الرياضية، على قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن رفض تأجيل الإعلان عن بطل الدوري المصري، مؤكدًا أن "القرار منطقي في الفترة الحالية".

وأوضح حجاج في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك أن المحكمة الرياضية ستنظر إلى القرار، لكن ذلك سيأتي بعد دراسة كافة الملفات، وقد يمتد الأمر لفترة تصل إلى شهرين.

وأشار خبير اللوائح إلى أن "المادة 63 في رابطة الأندية، والتي تنص على أنه لا يجوز الطعن على قرارات الرابطة، تُعد مادة مخالفة"، مؤكدًا أن "لائحة رابطة الأندية تؤكد أنه لا يجوز الطعن على لائحة اتحاد الكرة، والمدعمة من لائحة الاتحاد الدولي".

وانتقد حجاج تجاهل رابطة الأندية لقرار اللجنة الأولمبية برفض تظلم الأهلي، قائلًا: "رابطة الأندية لم تلتزم بقرار اللجنة الأولمبية رغم أنها هى من أصدرت قرارًا سابقًا بانتظار قرار الأولمبية".

وأضاف: "المادة رقم 3 من لائحة المسابقة تنص على أن رابطة الأندية مسئولة عن تنفيذ الأحكام في اللائحة بما لا يتعارض مع اللوائح ذات صلة"، موضحًا أن "رابطة الأندية من حقها التعديل على الهبوط أو المواعيد أو التنظيم، وليس التعديل على بنود اللائحة".

وأكد حجاج أن "لائحة اتحاد الكرة هى الباب الرئيسي لكل الأطراف سواء أندية أو لجان أو رابطة أندية"، مشيرًا إلى أن "هناك جلسات استماع منتظرة في المحكمة الرياضية من كل الأطراف في ملف مباراة القمة".

وشدد على "أحقية الأندية المتضررة في طلب حيثيات القرار الذي صدر من رابطة الأندية"، مؤكدًا أن "مبرر القوة القاهرة الذي استندت إليه الرابطة بعدم خصم الـ3 نقاط غير طبيعي، لأن القوة القاهرة تعني زلزالًا أو فيضانًا".

واختتم نهاد حجاج تصريحاته قائلًا: "ما حدث من رابطة الأندية أضعف الكرة المصرية وتسويقها، والقرار الذي يصدره المسئولون يكون حسب الألوان الخاصة بالفرق وليس بناءً على اللوائح والقوانين"، مضيفًا: "رابطة الأندية تصنع فتنة بين الجماهير، ولابد من التغيير الجذري".