فأل حسن.. ماذا يفعل الأهلي تحت صافرة أمين عمر التحكيمية؟

كتبت-هند عواد:

يدير أمين حكم مباراة الأهلي وفاركو تحكيميا، وذلك في الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحسم لقاء الأهلي وفاركو بطل الدوري المصري موسم 2024-2025، إذ أن الأحمر يحتاج للفوز أو التعادل، للتتويج باللقب على حساب بيراميدز، الذي يأتي في المركز الثاني بفارق نقطتين.

ويعاون أمين عمر كل من، محمود أبو الرجال مساعد أول، سمير جمال مساعد ثاني، حمادة القلاوي حكما رابعا، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" يأتي عبد العزيز السيد ويعاونه خالد حسنين.

ماذا يفعل أمين عمر في مباريات الأهلي؟

خاض الأهلي 26 مباراة تحت صافرة أمين عمر التحكيمية، فاز في 18 لقاء وتعادل في 6 مواجهات، ولم يخسر سوى مباراتين.

وأدار أمين عمر نهائيين للأهلي، السوبر المصري ضد الزمالك وفاز الأحمر بركلات الترجيح 7-6، وكأس مصر ضد بيراميدز وأيضا فاز الأهلي بنتيجة 2-1.

وجاءت باقي المواجهات التي أدارها أمين عمر للأهلي في الدوري المصري، ولم يسبق له إدارة لقاء ضد فاركو، ولم يخسر الأهلي أي مباراة حاسمة بقيادته، إذ أنه خسر مواجهتين فقط، إنبي 1-0 في الجولة الـ19، مصر المقاصة 3-2 في الجولة الثانية.

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