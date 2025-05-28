تغييران.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو لحسم اللقب

كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض آخر مباراة في الدوري المصري 2024-2025، والتي تحسم بطل المسابقة، ما بين الأحمر وبيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يواجه الأهلي نظيره فاركو، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة التتويج" بالدوري.

ويحتاج الأهلي للفوز على فاركو لحسم اللقب دون النظر إلى نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، إذ أنه يتفوق على الأخير بنقطتين.

كما أن التعادل في صالح الأهلي، لأنه يتفوق على بيراميدز بفارق الأهداف، وبالتحديد 6 أهداف يحتاجها الفريق السماوي للتساوي مع الأحمر.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

يدفع عماد النحاس بالثلاثي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي بدلا من جراديشار، كما يعود عمرو السولية إلى منتصف الملعب بدلا من أكرم توفيق.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي - وسام أبوعلي

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

تنقل مباراة الأهلي وفاركو الحاسمة في الدوري المصري، عبر قناة أون تايم سبورت 1، الناقل الحصري للبطولة، كما يدير أمين عمر اللقاء تحكيميا.

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