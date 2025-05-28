طاقم حكام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

القاهرة - مصراوي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة بيراميدز و سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي، إلى أن محمد معروف سيكون حكما للساحة في المباراة الختامية لبيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري الممتاز.

طاقم حكام مباراة بيراميدز و سيراميكا كليوباترا

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: أحمد حسام طه

حكم مساعد ثان: عدي عيد

حكم رابع: إبراهيم محمد

حكم غرفة فيديو(VAR): طارق مجدي

حكم مساعد غرفة (VAR): هاني خيري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الأهلي المتصدر بـ 55 نقطة. بينما يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء، وهو يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.