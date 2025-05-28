مهمة صعبة للبنك الأهلي.. صراع ثلاثي على من يرافق الزمالك للكونفدرالية

كتبت-هند عواد:

يسدل الستار عن صراع المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري المصري المؤهلة إلى أفريقيا؛ دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. كذلك بطل المسابقة.

وتنطلق الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء 28 مايو، وتشهد المباريات التالية:

سيراميكا كليوباترا - بيراميدز

الأهلي - فاركو

المصري البورسعيدي - حرس الحدود

بتروجيت - البنك الأهلي

وينحصر صراع المركز الرابع المؤهل إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بين الثلاثي المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، بعدما حسم الزمالك موقفه من التأهل إلى المسابقة.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 39 نقطة، يليه سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب، بـ37 نقطة وفارق الأهداف.

ونعرض فرص الثلاثة أندية في المركز الرابع:

المصري البورسعيدي

يحتاج المصري البورسعيدي للفوز على حرس الحدود، ليصل إلى النقطة 42 ويحسم المركز الرابع، دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى.

سيراميكا كليوباترا

يحتاج سيراميكا كليوباترا للفوز على بيراميدز للوصول إلى النقطة 40، مع هزيمة أو تعادل مع المصري البورسعيدي، وفي حالة تعادل الأخير يتساوى الثنائي في النقاط، ويحسم الأول المقعد الرابع بفارق الأهداف التي تأتي في صالحه حاليا.

لا يحتاج سيراميكا كليوباترا لتعثر البنك الأهلي، إذ أنه يتفوق عليه بفارق الأهداف، التي وصلت إلى 6 أهداف.

البنك الأهلي

أصبح موقف البنك الأهلي صعبا بعد التعثر في المباراة السابقة والهزيمة من المصري بهدف نظيف، وهكذا يحتاج الفريق للفوز على بتروجيت، وهزيمة أو تعادل المصري مع عدم تسجيله أي أهداف، مع هزيمة سيراميكا كليوباترا أو تعادله.

وفي حالة فوز سيراميكا كليوباترا، يحتاج البنك للفوز بأكثر من 7 أهداف، مع عدم فوز الأول بأكثر من هدف.

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