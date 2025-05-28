موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

القاهرة - مصراوي

يلتقي نادي بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا مساء الأربعاء 28 مايو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لختام الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على ملعب هيئة قناة السويس.

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يضع آماله على تعثر النادي الأهلي أمام فاركو، في المباراة التي تقام في نفس التوقيت، على أمل خطف لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الأهلي المتصدر بـ 55 نقطة، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء، وهو يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري، وتحديدا على قناة "أون تايم سبورت 2".