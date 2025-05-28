تعطل مفاجئ في الصفقات التبادلية بين الزمالك بيراميدز.. التفاصيل كاملة

قرر مسؤولو نادي الزمالك، توقف الحديث عن ملف الصفقات التبادلية مع نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتعاون مع لجنة التخطيط، في ضم صفقات قوية للفريق الأبيض وتدعيم الصفوف بشكل مميز، من أجل عودة الفريق مرة أخرى لمنصات التتويج.

ويأمل نادي الزمالك في التعاون مع نادي بيراميدز، في ظل سعي الأبيض في ضم عددا من لاعبي بيراميدز، أبرزهم محمود زالاكا ومحمود صابر ومهند لاشين.

وأكد مصدر مطلع، داخل نادي الزمالك، أن هناك اتفاق بين مسؤولي الزمالك وبيراميدز، للتوقف عن الحديث في الفترة الحالية عن الصفقات التبادلية لحين الانتهاء من الموسم الكروي، في ظل تنافس بيراميدز على جميع البطولات.

وأوضح المصدر، أن هناك جلسة سوف تعقد بين الطرفين، عقب نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر له يوم 5 يونيو المقبل، لفتح الملف والوصول لاتفاق لعقد صفقات تبادلية بين الفريقين.