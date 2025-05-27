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موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في ختام الدوري المصري والقنوات الناقلة

11:49 م الثلاثاء 27 مايو 2025

النادي الأهلي

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القاهرة - مصراوي

يلتقي النادي الأهلي نظيره فاركو الأربعاء الموافق 28 مايو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز الوصيف، فيما يخوض فاركو اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة.

وحال فوز النادي الأهلي على فاركو بهذه المباراة سيحسم الدوري المصري موسم 2024/2025.

وتنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" المصرية الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، وتبث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

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