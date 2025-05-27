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متحدث الزمالك يكشف موقف زيزو من نهائي كأس مصر أمام بيراميدز

11:41 م الثلاثاء 27 مايو 2025

أحمد سيد زيزو

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كتب - محمد القرش:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك موقف أحمد سيد زيزو من المشاركة في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "مفيش أزمة مع عبد الله السعيد".

وواصل: عبد الله لاعب كبير أوي أوي ولن يتكرر في مصر بأخلاقه والتزامه وإخلاصه، ولو على التجديد لسة قدمنا 10 أيام على انتهاء الموسم".

وأضاف: "مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر؟ الأمر متروك للمدير الفني أيمن الرمادي، هوو اللي بيحدد مدى أهمية اللاعبين للمباريات".

واختتم: "لكن اللاعب عقده ساري مع الزمالك حتى آخر يوم في عقده، مثل أي لاعب آخر".

وتقام مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، في تمام الساعة الثامنة مساء.

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